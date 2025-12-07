RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dal ravvedimento operoso ai prestiti obbligazionari

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 46

Punti Chiave

  1. Trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere: esenzione d’imposta generalizzata
  2. Fiere e mostre organizzate da Onlus: nessun obbligo di collegamento del Pos con il Registratore telematico
  3. Biocarburanti: fruizione dell’aliquota ridotta
  4. Accisa su gas naturale ed energia elettrica: ulteriori chiarimenti sulle modifiche alla disciplina dal 1° gennaio 2026
  5. Guida al nuovo ravvedimento operoso
  6. Prestiti obbligazionari «one coupon»: il disallineamento temporale tra interessi attivi e passivi non è elusivo
  7. Esportazione di rottami metallici: nuove modalità di notifica

