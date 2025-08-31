La prassi della settimana: redditi fondiari, cessione del marchio, transfer pricing e Patent box

Punti Chiave
- Revisione dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali: chiarimenti
- Cessione del marchio: quando scatta l’imponibilità
- Conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energie: aliquota applicabile
- Installazione di infissi: aliquota applicabile
- Detrazione dell’Iva assolta in dogana dall’importatore dei beni
- Aggiustamenti dei prezzi da transfer pricing: rilevanza ai fini della base imponibile
- Somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto
- Somme versate al concessionario uscente
- Bonus psicologo 2025: presentazione della domanda
- Patent box: software coperti da copyright
- Bonus spettanti ai dipendenti: per la potestà impositiva rileva il momento in cui sono percepiti
- Autorizzazioni doganali: semplificazioni nel procedimento di rilascio e mantenimento
- Neo-iscritti alle Gestioni autonome artigiani e commercianti: presentazione dell’istanza per la riduzione contributiva