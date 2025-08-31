RassegnaPrassi

La prassi della settimana: redditi fondiari, cessione del marchio, transfer pricing e Patent box

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 32

  1. Revisione dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali: chiarimenti
  2. Cessione del marchio: quando scatta l’imponibilità
  3. Conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energie: aliquota applicabile
  4. Installazione di infissi: aliquota applicabile
  5. Detrazione dell’Iva assolta in dogana dall’importatore dei beni
  6. Aggiustamenti dei prezzi da transfer pricing: rilevanza ai fini della base imponibile
  7. Somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto
  8. Somme versate al concessionario uscente
  9. Bonus psicologo 2025: presentazione della domanda
  10. Patent box: software coperti da copyright
  11. Bonus spettanti ai dipendenti: per la potestà impositiva rileva il momento in cui sono percepiti
  12. Autorizzazioni doganali: semplificazioni nel procedimento di rilascio e mantenimento
  13. Neo-iscritti alle Gestioni autonome artigiani e commercianti: presentazione dell’istanza per la riduzione contributiva

