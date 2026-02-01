RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dalle società tra professionisti ai trust esteri

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 5

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Costituzione di una Stp da un’associazione professionale: niente ritenuta d’acconto sui crediti trasferiti
  2. Acquisto di veicoli per disabili: condizioni di accesso alle agevolazioni
  3. Gruppi di acquisto solidali: fuori campo Iva la distribuzione dei beni agli associati
  4. Bonus edilizi: attivato il Portale aggiornato
  5. Assistenza sanitaria integrativa: esclusi dal reddito i contributi versati dal datore di lavoro
  6. Fondi pensione e Casse di previdenza che partecipano in un Oicr che investe in strumenti qualificati: ok all’esenzione
  7. Transizione 4.0: compilazione del modello F24 per l’utilizzo del credito d’imposta
  8. Capital gain in caso di Trust estero interposto
  9. Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno o festivo nel settore privato: codici tributo per il versamento
  10. Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi nel settore privato: codici tributo per il versamento
  11. Imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle Ap: codici tributo per il versamento

