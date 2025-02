La registrazione della fattura può anticipare l’emissione

Una faq dell’agenzia delle Entrate del 13 febbraio ha confermato quanto detto nella circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E , relativamente alla possibilità di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la «data della registrazione» con la «data della fattura». In questa maniera, i contribuenti in contabilità semplificata con il metodo della registrazione, che hanno inviato allo Sdi (cioè, emesso) nei primi 12 giorni del 2025 fatture immediate per operazioni effettuate...

