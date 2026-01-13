La reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta
L’apparenza ingannevole di regolarità che rende più complesso l’accertamento fiscale integra il reato più grave
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. A chiarirlo è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 666/2026.
A seguito di una verifica nei confronti di un avvocato veniva accertata l’esistenza di...
Correlati
Sezione 3