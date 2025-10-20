La restituzione dell’IVA non dovuta
Il chiarimento sulla restituzione dell’IVA
Tenuto conto che l’articolo 30-ter del DPR n. 633 del 1972, disciplina le modalità di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto non dovuta, con risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate è nuovamente entrata nel merito di tale disposizione con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva e derivante da una diversa qualificazione contrattuale.
di Alessandro Mattavelli