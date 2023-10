La ritenuta del 26% nella società semplice sulle riserve di utili ante trasformazione di Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda La società semplice derivante dalla trasformazione agevolata regressiva di una Srl ha la qualifica di sostituto di imposta per i dividendi tale per cui ha legittimazione fiscale ad operare la ritenuta a titolo di imposta del 26% come prevista dall’articolo 170, Tuir, comma 4, lettera b) e comma 5 sulle riserve di utili della Srl ante trasformazione che si intendono distribuite il primo giorno del periodo di imposta successivo alla trasformazione? Oppure diversamente non potendo operare la società semplice tale ritenuta del 26% a titolo di imposta ai sensi articolo 27 del Dpr 600/73, risulta essere in capo al socio l’obbligo di dichiarare il provento indicato nel rigo RN10 del modello Redditi SP, per trasparenza riportandolo nel quadro RH della propria dichiarazione? E a questo punto assoggettando tale provento a quale tipo di imposizione?

R. D. - Milano

Il tema indicato dal lettore è uno di quelli che non hanno mai ricevuto una risposta ufficiale dell’agenzia delle Entrate. Si ricorda, come indicato anche nello studio del notariato del 3 maggio 2023, n. 44-2023/T «che in linea di principio la trasformazione societaria ai sensi dell’articolo 170 del Tuir è una operazione neutrale e non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento nonché riguardanti...