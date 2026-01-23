La ritenuta sulle imprese risparmia i contribuenti affidabili
Nuovo obbligo per le imprese, consistente nell’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sulle fatture emesse nei rapporti tra imprese a partire dal 1° gennaio 2028, pari allo 0,5%, ritenuta poi elevata dal 1° gennaio 2029 all’1% (commi da 112 a 115 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, la 199/2025 modificano l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 25 del Dpr 600/73).
La ritenuta in acconto incide sui flussi finanziari intercorrenti tra imprese, relativi ai «corrispettivi per le ...