La rottamazione quinquies prende il via
Online il servizio per presentare la richiesta. Nel prospetto informativo l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e l’importo dovuto in misura agevolata. Pagamenti in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali
Tutto pronto per la rottamazione quinquies. La nuova definizione guadagna altri 18 mesi, e comprende oltre ai debiti a ruolo, previsti dalla quater dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche i carichi affidati alla Riscossione dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023. Con un comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate Riscossione del 20 gennaio, prende il via la quinta edizione della rottamazione cartelle. Sono già disponibili sul sito internet dell’agenzia delle Entrate Riscossione le modalità...