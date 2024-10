La sanatoria accende i fari su 1,5 milioni di partite Iva

La sanatoria 2018-2022 per le partite Iva che aderiranno entro il 31 ottobre al concordato preventivo biennale (Cpb) incassa il primo via libera del Senato, con il voto di fiducia al Governo (98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione), e si prepara a un esame sprint della Camera visto che il termine di conversione è fissato per martedì 8 ottobre.

Nel passaggio a Palazzo Madama il provvedimento si è arricchito, tra le altre misure, anche il bonus di Natale di 100 euro alle famiglie con figli ...