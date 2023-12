La sicurezza d’emergenza entra nel fallimento

Il curatore del fallimento può essere condannato a eseguire opere di Mise (messa in sicurezza d’emergenza) e di bonifica di aree inquinate, acquisite all’attivo, se tale obbligazione è stata assunta dall’imprenditore in bonis in sede di stipula di convenzione urbanistica. È quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 5 dicembre 2023 n. 33944.

La convenzione urbanistica, o di lottizzazione, tra Comune e privati, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all...