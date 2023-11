La società neocostituita subentra nella base Ace della scissa di Cristina Odorizzi

La domanda La società "A" cede alla società "B" tramite scissione tutti gli immobili, la società "B" riceve gli immobili più le riserve disponibili della società A il 9 febbraio 2021 data della costituzione della nuova società. considerando che le riserve ricevute dalla società scissa sono riserve da utili pari ad 5,6 milioni di euro e che l'utile del 2020 è pari a 750mila euro. Come comportarsi per quanto riguarda la normativa Ace o super Ace nel 2021, per la società costituenda, visto che le riserve ricevute sono tutte disponibili e che al 31 dicembre 2020 la società era inesistente.

M. P. - Lecce

L’operazione di scissione non comporta, in linea generale, per le società partecipanti, alcuna variazione rilevante ai fini Ace, né in aumento, né in diminuzione. L’operazione di scissione infatti, come quella di fusione, non è un’operazione idonea a generare incrementi e/o decrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell’agevolazione Ace, in considerazione della natura successoria e non realizzativa dell’operazione medesima (articolo 173, comma 4 del Tuir). Con riguardo alle operazioni di ...