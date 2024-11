La società risponde della mancata apertura della Pec delle Entrate

La domanda

Una società di persone riceve tramite pec ufficiale, comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate per esibire documenti comprovanti la dichiarazione redditi (fatture acquisti, registri Iva, liquidazione Iva e altro). La lettera in pdf è firmata digitalmente con apposito software. La società cerca di aprire il file p7m, ma non disponendo del software di lettura di tali file crede sia un tentativo di fishing o virus e non da seguito a tale avviso. Successivamente i soci in forma cartacea ricevono un accertamento per tale maggior reddito accertato per tale mancanza. In casi del genere non si dovrebbe allegare anche il semplice file pdf di facile e immediata lettura? È da imputare alla società il mancato rispetto dell’appuntamento con l’Agenzia?

V. C. CE