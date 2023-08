La Svizzera esce dall’ultima black list, ma il monitoraggio fiscale sarà ordinario solo dal 2024 di Fabrizio Cancelliere e Federica Sgarzani

Il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 luglio 2023 ha disposto l’eliminazione della Svizzera dall’ultima “black list” degli Stati con regime fiscale privilegiato, in cui risultava ancora iscritta. Si tratta dell’elenco – previsto dal Dm 4 maggio 1999 – degli Stati per cui opera l’inversione dell’onere della prova per il trasferimento della residenza fiscale, ex articolo 2, comma 2-bis, del Tuir.

La prima immediata conseguenza, dunque, è che i cittadini italiani che intendano...