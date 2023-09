La transazione estende il termine per l’emissione delle note di credito di Nicola Galleani d'Agliano e Alberto Di Vita









In caso di accordo transattivo, i termini per l’emissione delle note di credito Iva variano a seconda della natura e della tipologia dello stesso accordo. In particolare, la rettifica della base imponibile e, dunque, dell’imposta deve essere operata:

● ai sensi dell’articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972, entro il limite annuale che decorre dall’effettuazione dell’operazione nell’ipotesi di accordi sopravvenuti, raggiunti nell’ambito di relazioni commerciali e dipendenti da un mero mutamento consensuale...