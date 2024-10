La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e le condizioni per il cram down

Con la pubblicazione del Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 (cd. decreto Correttivo-ter) vengono apportate rilevanti modifiche alla parte prima, titolo IV, capo I, sezione II, del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). In particolare, l’articolo 16 del decreto Correttivo-ter, che reca disposizioni su accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi, modifica significativamente l’articolo 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza relativo alla disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine di risolvere i numerosi dubbi interpretativi sorti a seguito della sua entrata in vigore. Si tratta di modifiche che per alcune fattispecie agevoleranno il risanamento delle imprese; in altre, invece, rischiano di renderlo più difficoltoso, principalmente a causa delle ulteriori limitazioni introdotte al c.d. cram down.