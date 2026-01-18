La Ue tende a escludere il presunto scambio tra dati utenti e social
Un paper della Commissione nega la rilevanza fiscale: manca il nesso diretto
In base alle indicazioni della giurisprudenza europea, la base imponibile delle operazioni non può essere rappresentata, salvo in casi limitati, da un valore oggettivo quale è il valore normale. Ma deve corrispondere al valore soggettivo, ossia al corrispettivo realmente ricevuto, purché espresso o esprimibile in denaro. Questo vale anche nell’ipotesi di permuta (come nel caso delle sentenze C-33/93 e C-380/99), laddove il valore del bene ceduto (nelle fattispecie esaminate dai giudici) corrisponde...