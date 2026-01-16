La vendita dell’immobile ereditato al 50% dribbla la plusvalenza
La moglie del defunto può alienare le unità (composte dalla propria quota ereditaria del 50% e dalla quota ereditaria del 50% acquisita dalla cognata a seguito della divisione) senza implicazioni reddituali
La vendita dell’intera proprietà dei beni immobili acquisita a seguito dell’atto di divisione senza conguagli della comunione costituitasi nell’ambito della successione ereditaria non comporta il realizzo di plusvalori imponibili ex articolo 67 del Tuir. Infatti come evidenziato dalla risoluzione 136/E del 14 giugno 2007 e ribadito dall’Interpello 30/2020 (le cui affermazioni di principio ancorché rese ai fini dell’imposta di registro sono perfettamente attagliabili all’ambito reddituale) la divisione...