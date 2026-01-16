La vendita dell’immobile ereditato al 50% dribbla la plusvalenza

La domanda

Buongiorno, in data 15 ottobre 2023 ho ereditato da mio marito il 50% di proprietà di alcuni immobili (l'altro 50% di proprietà della sorella di mio marito). In data 27 gennaio 2025 con mia cognata abbiamo stipulato un atto di divisione dei beni con il quale sono diventata proprietaria al 100% di alcuni immobili. In data 2 ottobre 2025 ho venduto gli immobili. Avrei bisogno di sapere se l'anno prossimo, nella dichiarazione dei redditi, dovrò indicare la plusvalenza relativa alla quota del 50% degli immobili venduti (quota acquisita dalla sorella di mio marito) o, invece, sono esente da plusvalenza.

S. G. TV