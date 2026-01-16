L'esperto rispondeImposte

La vendita dell’immobile ereditato al 50% dribbla la plusvalenza

La moglie del defunto può alienare le unità (composte dalla propria quota ereditaria del 50% e dalla quota ereditaria del 50% acquisita dalla cognata a seguito della divisione) senza implicazioni reddituali

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Buongiorno, in data 15 ottobre 2023 ho ereditato da mio marito il 50% di proprietà di alcuni immobili (l'altro 50% di proprietà della sorella di mio marito). In data 27 gennaio 2025 con mia cognata abbiamo stipulato un atto di divisione dei beni con il quale sono diventata proprietaria al 100% di alcuni immobili. In data 2 ottobre 2025 ho venduto gli immobili. Avrei bisogno di sapere se l'anno prossimo, nella dichiarazione dei redditi, dovrò indicare la plusvalenza relativa alla quota del 50% degli immobili venduti (quota acquisita dalla sorella di mio marito) o, invece, sono esente da plusvalenza.
S. G. TV

La vendita dell’intera proprietà dei beni immobili acquisita a seguito dell’atto di divisione senza conguagli della comunione costituitasi nell’ambito della successione ereditaria non comporta il realizzo di plusvalori imponibili ex articolo 67 del Tuir. Infatti come evidenziato dalla risoluzione 136/E del 14 giugno 2007 e ribadito dall’Interpello 30/2020 (le cui affermazioni di principio ancorché rese ai fini dell’imposta di registro sono perfettamente attagliabili all’ambito reddituale) la divisione...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde