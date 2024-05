La vendita del permesso per il fotovoltaico non è cessione d’azienda

La cessione di un progetto autorizzato per impianti fotovoltaici, dotato di elaborati progettuali, connessione alla rete e con diritto di superficie per la costruzione e l’esercizio non costituisce cessione di azienda, posto che i beni traferiti non possono rivestire “attitudine” all’esercizio di impresa, anche alla luce dell’assenza di apparati tecnici quali pannelli o inverter.

Queste le conclusioni, rilevanti per il mercato delle energie rinnovabili, della sentenza della Cassazione 3 aprile 2024...