La verifica dell’incremento occupazionale è da effettuare sulla singola impresa
La condizione richiesta prescinde da un aumento di gruppo
Per l’Ires premiale la verifica dell’incremento occupazionale va effettuata sulla singola impresa, a prescindere dal realizzarsi di un incremento occupazionale di gruppo. Si tratta di una semplificazione importante che accresce l’appeal dell’agevolazione.
Procediamo con ordine. Il regime agevolato prevede per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (di seguito, per semplicità, periodo d’imposta 2025) la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20 per cento. Tra le...