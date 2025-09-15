Lavoratori extra Ue, nulla osta solo dopo l’abbinamento alla quota

Stop alla concessione automatica del nulla osta per i lavoratori extracomunitari, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda tramite il click day. È questa una delle previsioni adottate dal Governo con il decreto legge approvato il 4 settembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per garantire un’entrata legale e ordinata dei lavoratori stranieri, nell’ambito della disciplina dei flussi di ingressi, e limitare il reclutamento e l’impiego non corretto di manodopera straniera...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi