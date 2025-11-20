Imposte

Stabile organizzazione, nessun automatismo per il lavoro da remoto

Sempre esclusa se si lavora in un luogo meno del 50% del tempo in un anno

di Raffaele Russo

L’Ocse ha pubblicato l’aggiornamento 2025 del commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, con un capitolo dedicato al lavoro transfrontaliero da remoto. È un intervento atteso, che prova a dare certezza in un’area dove i modelli organizzativi post‑pandemia hanno reso più labili i confini tra flessibilità del lavoro e rischi fiscali. Il cuore della novità è nel commentario all’articolo 5 (stabile organizzazione), che viene riformulato in modo sostanziale con nuovi paragrafi...

Gli ultimi contenuti di Imposte