Lavoro sportivo: i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate

Viste le modifiche apportate dal Dlgs 36/2021 al settore dei lavoratori sportivi e visti i chiarimenti richiesti all’agenzia delle Entrate, quest’ultima, con la consulenza giuridica 14 del 30 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori sportivi.

L’ambito soggettivo

Il Dlgs 36 del 28 febbraio 2021 ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché quelle in materia di lavoro sportivo...