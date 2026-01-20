Le Dogane moltiplicano i controlli sui piccoli pacchi
Con la tassa di 2 euro le verifiche sulle spedizioni da Paesi extra Ue
In dogana, nel 2026, aumenteranno i controlli per i pacchi low cost, acquistati con l’e-commerce. L’impegno dell’Agenzia, guidata da Roberto Alesse, è scritto nel Piao 2026-2028, illustrato in questi giorni ai sindacati. Più in generale, i controlli per l’emersione della base imponibile doganale dovranno arrivare a quota 190mila, per il solo 2026.
Il Piao delle Dogane mette poi al centro il lavoro di implementazione che sarà effettuato con l’intelligenza artificiale su due fronti: da un lato, il potenziamento...