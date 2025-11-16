Le novità normative dal 7 al 14 novembre: Global minimum tax e regole per dichiarazione e versamento

NovitàLe novità normative dal 7 al 14 novembre: Global minimum tax e regole per dichiarazione e versamentodi Roberta Coser e Claudio SabbatiniN. 4316 Novembre 2025Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale13 Novembre 2025Riqualificazione dell’appalto certificato, tra dubbi applicativi e certezza del dirittodi Giuseppe Barbera e Attilio Romano12 Novembre 2025Elusione e legittima pianificazione, abuso del diritto ancora in cerca di equilibrio nelle operazioni straordinariedi Laura Ambrosi e Michela Filippini12 Novembre 2025Siiq e Siinq, nuovo modello di comunicazione del regime speciale di Roberta Braga11 Novembre 2025Cedolare su affitti lunghi e brevi, guida alla scelta più convenientedi Alessandro Mattavelli11 Novembre 2025Global minimum tax, il nuovo modello di comunicazione rilevante (Gir)di Alessandro Fasolino, Luca Gasparrini e Giulia Randazzo