Le plusvalenze per la compravendita di Etf italiani o armonizzati non entrano nel quadro RT

La domanda

Premetto che ho optato per il regime dichiarativo, per cui provvedo a compilare il quadro RT per ciò che concerne la determinazione dell’ammontare delle plusvalenze (o minusvalenze) derivanti dalle operazioni di compravendita di titoli azionari e/o obbligazionari, Etf, etc. Nel caso di plusvalenze derivanti dalla compravendita di Etf, occorre inserire nel quadro RT l’ammontare delle vendite e degli acquisti dalla cui differenza le plusvalenze sono scaturite? Sono convinto che, nel caso di plusvalenze, l’ammontare delle vendite e degli acquisti di Etf non andrebbero inseriti nel quadro RT, poiché le plusvalenze derivanti dalla vendita di Etf costituiscono reddito di capitale, quindi già tassate a mezzo di ritenuta a titolo di imposta, ma vorrei una vostra conferma in merito.

F. Z. - Potenza