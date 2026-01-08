Le plusvalenze per la compravendita di Etf italiani o armonizzati non entrano nel quadro RT
I proventi vengono assoggettati dall’intermediario alla ritenuta alla fonte del 26% a titolo di imposta
Nel composito settore degli strumenti finanziari, gli Etf vengono inquadrati (per quanto qui di interesse) nell’ambito dei fondi comuni di investimento o delle Sicav. I proventi, qualificati come redditi di capitale ex articolo 44 comma 1 lettera g) del Tuir, conseguiti dal loro investimento/disinvestimento dalla persona fisica residente non in regime d’impresa, sono assoggettati dall’intermediario preposto alla ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta , qualora si tratti di Etf italiani o ...