Circolari24 Fisco

Le sanzioni in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione

di Michele Brusaterra

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 56/E del 13 ottobre 2025 si allinea al recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alle modalità di determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro.

Le norme

L’articolo 69 del Dpr 131/1986, decreto che disciplina l’imposta di registro, rubricato «Omissione della richiesta di registrazione e della...

I punti chiave

  1. Le norme
  2. La giurisprudenza di legittimità e i chiarimenti dell’Agenzia
  3. I punti salienti

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale