Le sanzioni in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 56/E del 13 ottobre 2025 si allinea al recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alle modalità di determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro.
Le norme
L’articolo 69 del Dpr 131/1986, decreto che disciplina l’imposta di registro, rubricato «Omissione della richiesta di registrazione e della...