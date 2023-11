Le scadenze fiscali e previdenziali dal 13 al 26 novembre 2023 di Paolo Sardi









15 novembre 2023

Cripto-attività, versamento dell’imposta sostitutiva

Scade oggi il termine per il versamento in un’unica soluzione (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore delle cripto-attività possedute all’1 gennaio 2023 di cui all’articolo 1, comma 133 e seguenti, Legge 197/2022.

Si tratta di plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività non inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

N.B. Con la recente Cm 27 ottobre 2023, n. 30/E, l’agenzia...