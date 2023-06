Le scadenze fiscali e previdenziali dal 5 al 18 giugno 2023 di Paolo Sardi













15 giugno 2023

Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Per i soggetti proprietari o titolari di diritti reali su terreni e i soggetti che detengono partecipazioni, scade oggi il termine per la redazione e asseverazione della perizia e versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è stata aumentata al 14% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2022 come...