Le scadenze fiscali e previdenziali dall'8 al 21 maggio 2023 di Paolo Sardi









10 maggio 2023

Bollo assegni circolari, pagamento virtuale

Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del primo trimestre 2023, dovuta in base alla dichiarazionepresentata entro il 2 maggio 2023.

Modalità di versamento: con il Modello F24 direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 on-line messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste...