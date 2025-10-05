Le spese di lite frenano i privati
I costi del giudizio tributario rendono difficile anche la posizione dei consulenti
Gli attuali contrasti interpretativi tra giurisprudenza di Cassazione e prassi del Fisco non saranno probabilmente gli ultimi. Basti pensare al raddoppio dei termini decadenziali ai fini Irap in presenza di reati tributari, o ancora alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica su immobili da parte dei titolari di reddito d’impresa.
A prescindere dalla fondatezza delle differenti posizioni, queste vicende sono emblematiche dei problemi che, quasi quotidianamente, contribuenti e professionisti...