Controlli e liti

Le spese di lite frenano i privati

I costi del giudizio tributario rendono difficile anche la posizione dei consulenti

di Antonio Iorio

Gli attuali contrasti interpretativi tra giurisprudenza di Cassazione e prassi del Fisco non saranno probabilmente gli ultimi. Basti pensare al raddoppio dei termini decadenziali ai fini Irap in presenza di reati tributari, o ancora alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica su immobili da parte dei titolari di reddito d’impresa.

A prescindere dalla fondatezza delle differenti posizioni, queste vicende sono emblematiche dei problemi che, quasi quotidianamente, contribuenti e professionisti...

