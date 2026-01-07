Legge di Bilancio 2026, in sintesi le misure per imprese e famiglie

La legge di Bilancio per l'anno 2026, legge 199/2025, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano: la riduzione (dal 35% al 33%) dell'aliquota riferita al primo scaglione dell'Irpef; la rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026; le modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d'impresa; la riproposizione delle disposizioni che consentono l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice; l'introduzione dell'iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi.
Manovra di fine anno: tutte le novità
La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, contiene numerose novità in ambito fiscale, lavoro e agevolazioni. Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti. Nella tavola che segue, nella colonna di sinistra, viene riportato il riferimento ai commi dell'articolo 1 della legge 199/2025.