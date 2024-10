Legge capitali, con la dematerializzazione delle quote fusioni e scissioni più facili per le Pmi

La legge n. 21 del 5 marzo 2024 ha introdotto la dematerializzazione delle quote societarie nelle Srl, una riforma significativa per le Pmi italiane. Tale legge mira a modernizzare la gestione delle quote societarie, migliorando l’efficienza operativa e l’accesso al mercato dei capitali (è nota anche come “legge capitali”). Il contesto di questa riforma si inserisce nel processo di digitalizzazione delle operazioni societarie già avviato con riforme precedenti, come il Dl 179/2012.

L’obiettivo principale...