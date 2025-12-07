Legge Semplificazioni 2025 e altre novità normative dal 28 novembre al 5 dicembre

NovitàLegge Semplificazioni 2025 e altre novità normative dal 28 novembre al 5 dicembredi Roberta Coser e Claudio SabbatiniN. 4607 Dicembre 2025Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale04 Dicembre 2025Pmi e banche, un nuovo equilibrio tra credito e rischi Esgdi Marcello Murabito03 Dicembre 2025Ifrs 18, come cambiano impatti fiscali e operativi per le imprese italianedi Gianluca Cavallari03 Dicembre 2025Forfettari, come affrontare i controlli 2025 per il superamento della sogliadi Giuseppe Barbera e Attilio Romano02 Dicembre 2025Performance aziendale, come scoprire l’indicatore per lo stato di salute del businessdi Alessandro Mattavelli02 Dicembre 2025Superbonus 2024, tutti i passaggi per sanare il credito non spettantedi Giulia Amici e Lorenzo Lodoli