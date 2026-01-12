Liquidazione automatica della dichiarazione Iva: i nodi dei tempi e della difesa del contribuente

Una delle novità di maggiore impatto della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) in materia di accertamento riguarda la liquidazione delle dichiarazioni Iva omesse, introdotta attraverso l’inserimento del nuovo articolo 54-bis.1 all’interno del Dpr 633/1972. Si tratta di una procedura accelerata con cui si contesta l’omissione dichiarativa da parte dei soggetti che hanno emesso e ricevuto fatture elettroniche e per i quali quindi è più semplice provvedere a una liquidazione semplificata delle somme...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi