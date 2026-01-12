Liquidazione automatica della dichiarazione Iva: i nodi dei tempi e della difesa del contribuente
La legge di Bilancio 2026 introduce il meccanismo di calcolo basato sulle fatture, ma non considera il credito dell’anno precedente, che andrà fatto valere in contraddittorio con l’ufficio
Una delle novità di maggiore impatto della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) in materia di accertamento riguarda la liquidazione delle dichiarazioni Iva omesse, introdotta attraverso l’inserimento del nuovo articolo 54-bis.1 all’interno del Dpr 633/1972. Si tratta di una procedura accelerata con cui si contesta l’omissione dichiarativa da parte dei soggetti che hanno emesso e ricevuto fatture elettroniche e per i quali quindi è più semplice provvedere a una liquidazione semplificata delle somme...