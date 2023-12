Liquidazione automatica entro fine 2023 per la dichiarazione presentata nel 2017

La domanda

Un contribuente, persona fisica ha ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Irpef relativo all’annualità 2016. La cartella è stata ricevuta il 16 ottobre 2023 e scaturisce da un controllo ex articolo 36 bis del Dpr 600/72 la cui comunicazione risulta essere stata consegnata il 25 ottobre 2018 . Il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione dell’agenzia delle Entrate. Qualora l’agenzia delle Entrate non sia in grado di dimostrare l’avvenuta notifica, è possibile richiedere in autotutela l’annullamento della cartella per decorso del termine ? La compiuta giacenza presso la Casa Comunale è considerata come avvenuta notifica dell'atto?

P. A. - Viterbo