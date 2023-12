Luogo di prestazione di servizi digitali: la Corte Ue torna a pronunciarsi di Giorgio Emanuele Degani









L’ articolo 53, direttiva n. 2006/112/CE non si applica alla prestazione di servizi digitali forniti da uno studio di registrazione di videochat situato nel territorio unionale al gestore di una piattaforma di trasmissione via internet dei contenuti situata al di fuori dell’Unione europea, laddove le modalità di accesso all’evento e la trasmissione degli stessi siano gestite direttamente dal soggetto localizzato in Paesi terzi.

Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia dell...