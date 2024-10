Macchinari gratuiti al subappaltatore: detrazione Iva se c’è nesso «diretto e immediato» con l’attività

La messa a disposizione a titolo gratuito di un bene a favore di un terzo, perché questi possa eseguire attività che vanno comunque a beneficio del concedente, non inibisce il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di tale bene. Ciò nella misura in cui questa messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire la realizzazione delle operazioni soggette all’Iva a valle o, in alternativa, l’esercizio della propria attività economica. In questo caso, infatti, si interromperebbe...

