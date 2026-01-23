Maggiore accisa sul gasolio anche sulle macchine operatrici se immatricolate e targate
Con un’informativa l’agenzia delle Dogane chiarisce i dubbi interpretativi sul Dlgs 43/2025 e sulla circolare 13/D/2025
La riforma accise esplicita l’esclusione dall’agevolazione della minore accisa dovuta per tutti quei mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su rete stradale ovvero che risultano immatricolati o targati. Questo è il chiarimento fornito dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) in una informativa del 22 gennaio in risposta a un quesito formulato da diverse associazioni di categoria.
Con l’approvazione del Dlgs 43 del 28 marzo 2025 che ha recato una revisione delle disposizioni in materia...