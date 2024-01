Manovra, Pnrr e gestione del personale: il 7 febbraio l’evento del Sole 24 Ore su tutte le novità per i Comuni

L’offerta formativa di Sole 24 ORE Formazione dedicata alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Locali si arricchisce di una nuova linea di prodotto: i Seminari di NT + Enti Locali & Edilizia.

I Seminari sono gli incontri formativi organizzati con le firme del quotidiano e con gli esperti del Sole 24 ORE che vogliono offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione.

In programma il 7 febbraio 2024 il Seminario sulla Manovra, Pnrr e Personale: le novità operative per gli Enti Locali.

L’incontro nasce per affrontare in chiave pratica le tante novità portate nella gestione degli enti locali dalla legge di bilancio, dalla revisione del PNRR e dai decreti attuativi della riforma fiscale, declinando nella realtà operativa delle singole amministrazioni le ricadute delle nuove norme e indicando le opportunità per sfruttarle al meglio.

Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore, introduce l’incontro presentando gli scenari operativi e le prospettive di finanza locale e Pnrr di Comuni e Province e modera l’intervento dei relatori coinvolti, esperti di primo piano nella formazione operativa, nella consulenza e nell’attività di dirigenza nelle amministrazioni.

Patrizia Ruffini, già dirigente dei servizi finanziari in capoluoghi di Provincia e di Regione, oggi consulente e formatrice sui temi della finanza locale affronta il tema della legge di bilancio: Spending review, rimodulazione del fondo di solidarietà comunale e impatto sui vincoli di bilancio della riforma del Patto di stabilità Ue

Pasquale Mirto, dirigente del settore entrate e responsabile del servizio finanziario comunale, consulente Ifel sulla fiscalità locale, approfondisce l’attuazione della delega fiscale: Tributi locali, contenzioso, contraddittorio, che cosa cambia per i Comuni.

Gianluca Bertagna, formatore e consulente delle amministrazioni locali sulla gestione delle risorse umane, componente di nuclei di valutazione, si sofferma sul Personale: Il reclutamento e la gestione dei dipendenti fra manovra, regole Pnrr e nuovo contratto.

Un appuntamento di 4 ore di formazione, organizzato in modalità live streaming, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 con possibilità di rivedere la differita.

L’iscrizione può essere effettuata direttamente dal sito https://formazione.ilsole24ore.com/ o contattando il Servizio Clienti Formazione servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com o l’agente Sole 24 Ore di zona.