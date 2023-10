Mantovano ai commercialisti: «Presto la legge per limitare la responsabilità dei sindaci» di Federica Micardi e Giovanni Parente

Dalle parole ai fatti, o meglio alle norme, che poi sono quelle che contano. Il Governo punta sulla delimitazione della responsabilità dei collegi sindacali delle società: si apre così uno spiraglio per un iter veloce alla proposta di legge targata Fratelli d’Italia già depositata in Parlamento. Mentre sull’antiriciclaggio si profila un intervento in due tempi per alleggerire il carico di adempimenti sugli studi professionali: per via interpretativa e poi con una modifica normativa. Sono le anticipazioni...