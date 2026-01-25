Marchi, azione del titolare e unicità evitano la decadenza per uso generico
Se la denominazione entra nel linguaggio comune la tutela viene meno. È necessario reagire in modo tempestivo contro l’impiego improprio
La decadenza per volgarizzazione può essere esclusa quando il marchio ( nonostante l’uso diffuso come parola comune) conserva la propria capacità distintiva agli occhi del pubblico anche grazie alla sua unicità nel contesto produttivo di riferimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 16 ottobre 2025.
In base alla normativa, può essere dichiarato decaduto il marchio costituito da una parola di fantasia che è nata per distinguere il prodotto e identificarne l’origine imprenditoriale...