Margine di contribuzione, il faro che orienta la strategia aziendale

di Simone Brancozzi e Claudio Sabbatini

N. 48

Settimana Fiscale

Il margine di contribuzione rappresenta un concetto chiave nell’economia aziendale e nel controllo di gestione, poiché indica quanto ogni unità di prodotto contribuisce a coprire i costi fissi e a generare profitto.

Si analizzano la definizione, il calcolo, i livelli di margine di contribuzione e la determinazione del punto di pareggio (Break Even Point), che discende dalla conoscenza del margine di contribuzione.

Definizione di Margine di Contribuzione

Il margine di contribuzione (anche solo MdC) è la differenza tra il prezzo di vendita di un prodotto e i costi variabili direttamente imputabili alla sua produzione. Esso misura quanto ogni vendita contribuisce a coprire i costi fissi e a generare utile netto.

La formula per determinare il margine di contribuzione unitario è la seguente:

Nelle aziende commerciali il MdC è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita dei prodotti e il loro costo di acquisto (inclusi costi di trasporto e imballaggio

I punti chiave

  1. Definizione di Margine di Contribuzione
  2. Punto di Pareggio (Break Even Point)
  3. Aziende multi-prodotto o che lavorano su commessa
  4. Decisioni da assumere
  5. Le scelte strategiche

