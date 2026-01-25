Master Telefisco: riparte la stagione formativa che incrocia teoria e pratica

Riprende la stagione formativa di Master Telefisco, il percorso di formazione e informazione del Sole 24 Ore, sviluppato in stretta sinergia con il quotidiano, che mira a valorizzare su base continuativa il modello Telefisco, da oltre 30 anni il riferimento nel settore tributario.

Il percorso, con la direzione scientifica di Sergio Pellegrino e Lucia Recchioni, si avvale dei migliori esperti del Sole 24 Ore ed è articolato su incontri settimanali della durata di due ore, che si terranno in diretta ogni mercoledì con orario 15.00-17.00 sulla piattaforma digitale de Il Sole 24 Ore Professionale, ma che saranno visibili anche in differita on demand.

In ogni sessione, i primi 30 minuti vengono dedicati all’analisi delle novità normative, di prassi e giurisprudenziali della settimana, per garantire a tutti i partecipanti l’indispensabile aggiornamento continuativo.

Le sessioni sono per il resto strutturate “a coppie” nello sviluppo della tematica prescelta. Nella prima delle due sessioni, denominata «Focus approfondimento», viene sviluppato un argomento monotematico, che poi trova nella sessione successiva, denominata «Focus operativo», la trattazione di casistiche operative e un ampio spazio dedicato alla risposta ai quesiti. In questo modo le necessarie conoscenze “teoriche” trovano un adeguato supporto dal punto di vista “pratico”, sfruttando al meglio le competenze degli esperti del Sole 24 Ore e traducendosi così in un concreto sostegno operativo nell’attività professionale e in azienda.

Complessivamente nel corso del 2026 saranno 100 le ore di formazione erogate (e i relativi crediti formativi), tenendo conto anche delle due edizioni di Telefisco (di febbraio e settembre) che saranno a disposizione dei partecipanti al Master nella versione advanced.

Da quest’anno c’è però una novità importante: la collaborazione scientifica con Deloitte for Professionals. Si tratta della struttura dello Studio tributario e societario di Deloitte creata per collaborare in modo più efficace e attivo con i professionisti operanti su tutto il territorio nazionale in area fiscale e legale, con l’obiettivo di condividere esperienze e conoscenze al fine di realizzare un’interazione vincente per entrambe le parti.

Per quanto riguarda Master Telefisco, Deloitte for Professionals si occuperà in particolare della produzione di schede di approfondimento che verranno inviate ai partecipanti successivamente a ciascuna sessione del «Focus operativo» per arricchire ulteriormente il percorso formativo.

Oltre ai materiali didattici predisposti da Deloitte for Professionals, i partecipanti hanno infatti a propria disposizione le slide realizzate ad hoc dagli esperti del Sole 24 Ore in occasione di ogni incontro e un dossier realizzato in collaborazione con la redazione di Top24 Fisco AI, a conferma della forte integrazione dei prodotti de Il Sole 24 Ore Professionale; inoltre, il lunedì successivo al «Focus operativo», una pagina sul Sole 24 Ore con ulteriori approfondimenti sulla materia trattata.

Master Telefisco è un percorso formativo rolling, che può essere acquistato con un abbonamento della durata di 12 mesi che decorre dal momento della sottoscrizione.

Per informazioni è possibile contattare il proprio agente Sole 24 Ore di zona o il Servizio clienti all’indirizzo email servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com.