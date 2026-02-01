Meccanici, rinnovi a termine fino a 24 mesi e ampie causali
Il nuovo Ccnl in equilibrio tra esigenze di flessibilità e tutela dei lavoratori. Possibile l’impiego a tempo per specifiche commesse, ordini, incarichi
L’accordo di rinnovo del contratto metalmeccanici (1,6 milioni di addetti), siglato il 22 novembre scorso, contiene innovazioni rilevanti sulla disciplina del lavoro a tempo determinato e della somministrazione, ambiti nei quali la contrattazione collettiva ha ampi spazi di intervento, per via dei numerosi rinvii contenuti nel Dlgs 81/2015. L’impianto generale che conferisce l’intesa al lavoro flessibile è interessante – e potrà forse fare da apripista per altri settori – perché emerge un bilanciamento...