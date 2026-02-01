Imposte

Meccanici, rinnovi a termine fino a 24 mesi e ampie causali

Il nuovo Ccnl in equilibrio tra esigenze di flessibilità e tutela dei lavoratori. Possibile l’impiego a tempo per specifiche commesse, ordini, incarichi

di Giampiero Falasca

L’accordo di rinnovo del contratto metalmeccanici (1,6 milioni di addetti), siglato il 22 novembre scorso, contiene innovazioni rilevanti sulla disciplina del lavoro a tempo determinato e della somministrazione, ambiti nei quali la contrattazione collettiva ha ampi spazi di intervento, per via dei numerosi rinvii contenuti nel Dlgs 81/2015. L’impianto generale che conferisce l’intesa al lavoro flessibile è interessante – e potrà forse fare da apripista per altri settori – perché emerge un bilanciamento...

Gli ultimi contenuti di Imposte