Microimprese, platea più ampia per la derivazione rafforzata

Le microimprese entrano in derivazione rafforzata anche se redigono il bilancio in forma abbreviata e non solo in quella ordinaria. Lo prevede, con effetto dall’esercizio 2025, lo schema di decreto correttivo Ires approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Modifiche anche per il regime di riallineamento: lo si potrà applicare nei casi previsti dalla lettera g) dell’articolo 10 del Dlgs 192/2024 anche se le società adottano le stesse regole contabili.

Bilanci abbreviati con derivazione

L’articolo 3 dello schema di decreto...