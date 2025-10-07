Misuratori fiscali, trasmissione dei dati

Misuratori fiscali, trasmissione dei dati07 Ottobre 2025Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale07 Ottobre 2025Tfr in fondi o in azienda, la convenienza fiscale per aziende e dipendentidi Rossella Murica07 Ottobre 2025Consolidato e trasparenza fiscali, come esercitare l’opzione entro il 31 ottobredi Claudio Sabbatini e Stefano Ruzzier02 Ottobre 2025Valutazione d’azienda, le linee guida Cndcec in attesa dei nuovi Pivdi Andrea Cecchetto01 Ottobre 2025Dagli Ias/Ifrs agli Oic, la fattibilità e le implicazioni del cambio di frameworkdi Michele Bellocchio e Davide Paolucci01 Ottobre 2025Trust estero e beneficiari individuati, una lettura critica dell’orientamento amministrativodi Andrea Vasapolli