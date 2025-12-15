Come fare perControlli e liti

Modelli F24 con compensazioni Transizione 4.0, come evitare lo scarto

di Roberto Bianchi e Debora Reverberi

N. 47

Settimana Fiscale

  • Quando Successivamente al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva e/o di completamento previsti per la fruizione dei crediti

  • Cosa scade Compensazione in F24 della quota annuale di credito 4.0 e/o Ricerca e sviluppo

  • Per chi Imprese con iter di accesso ai crediti d’imposta Transizione 4.0 perfezionato e invio delle comunicazioni preventive e/o di completamento

  • Come adempiere Tramite F24 con i codici tributo «6936» e «6937» anno di riferimento dal «2023» e «6938», «6939» e «6940» anno di riferimento dal «2024»

Settimana Fiscale

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. I crediti d’imposta soggetti a comunicazione preventiva e/o di completamento
  3. 3. L’iter procedurale per l’avvio della compensazione
  4. 4. Le modalità di compensazione
  5. 5. Gli scarti nonostante la corretta procedura

