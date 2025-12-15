Modelli F24 con compensazioni Transizione 4.0, come evitare lo scarto

Come fare perControlli e litiModelli F24 con compensazioni Transizione 4.0, come evitare lo scartodi Roberto Bianchi e Debora ReverberiN. 4715 Dicembre 2025Quando Successivamente al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva e/o di completamento previsti per la fruizione dei creditiCosa scade Compensazione in F24 della quota annuale di credito 4.0 e/o Ricerca e sviluppoPer chi Imprese con iter di accesso ai crediti d’imposta Transizione 4.0 perfezionato e invio delle comunicazioni preventive e/o di completamentoCome adempiere Tramite F24 con i codici tributo «6936» e «6937» anno di riferimento dal «2023» e «6938», «6939» e «6940» anno di riferimento dal «2024»Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiAgevolazioniIndice1. In sintesi2. I crediti d’imposta soggetti a comunicazione preventiva e/o di completamento3. L’iter procedurale per l’avvio della compensazione4. Le modalità di compensazione5. Gli scarti nonostante la corretta proceduraGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale11 Dicembre 2025Nuovo iperammortamento e Industria 4.0, dai nodi applicativi alle strategie per le impresedi Gianluca Cavallari e Virginia Fornea10 Dicembre 2025Pec e amministratori, per chi vale la scadenza del 31 dicembredi Micaela Marini10 Dicembre 2025Compravendita immobiliare: vizi, irregolarità e anomalie del contrattodi Augusto Cirla e Maddalena Cirla09 Dicembre 2025Acconto Iva, la scelta del metodo di calcolodi Fulvio Giovannetti, Riccardo Russo e Claudio Sabbatini09 Dicembre 2025Vendita con riserva della proprietà, come orientarsi tra imposte dirette e indirettedi Emanuele Pistone e Roberto Santini