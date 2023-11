Modello Redditi correttivo entro il 30 novembre per modificare le rate del superbonus da 4 a 10 di Alessandro Borgoglio









La domanda Un contribuente ha inviato (erroneamente e mediante Caf) il 730/2023 indicando dei superecobonus 110% da usufruire in quattro rate. Dopo l’invio, il contribuente si è accorto che parte della detrazione è stata persa in quanto non capiente rispetto al bonus spettante. Dal momento che la scelta della detrazione in dieci anni è un’opzione (e la scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduta), è possibile, inviando un Modello Redditi PF/2023, l’annullamento del credito spettante (riversando quanto usufruito mediante 730/2023) e l’inserimento del bonus nel modello 730/2024 opzionando per 10 rate, anziché 4? G. B. - Ravenna

La risposta è positiva. In base al comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Dl 34/2020, inserito in sede di conversione in legge 38/2023 del Dl 11/2023, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi Superbonus di cui allo stesso articolo 119, «la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi...