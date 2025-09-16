Monitoraggio ogni tre anni da pianificare entro il 31 marzo
Il programma triennale andrà caricato sul portale di back office del Runts
Con il decreto attuativo del ministero del Lavoro non ci si limita a coinvolgere le reti associative, ma si definiscono anche le modalità con cui gli Uffici territoriali del Runts potranno esercitare i controlli ordinari sugli enti non affiliati a soggetti autorizzati. Con la specifica che i soggetti responsabili sono chiamati a pianificare entro il 31 marzo di ogni anno il programma triennale dei controlli, da caricare sul portale di back office del Runts.
Il controllo ordinario – da effettuare almeno...